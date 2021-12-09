Уфа, 9 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Сироте в Башкирии предоставили квартиру только после вмешательства прокуратуры республики. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ключи от квартиры

Сообщается, что в прокуратуру Чишминского района обратилась 19-летней местная жительница с заявлением о нарушении ее жилищных прав.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что девушка в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей и проживала в детском доме. Поскольку у нее не было своего жилья, то в 2020 году сирота была поставлена на учет лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Несмотря на это, муниципалитет своевременно не передал ей жилье.

Сотрудники прокуратуры обратились в суд с иском о понуждении администрации исполнить свои обязательства. Суд встал на защиту сироты и удовлетворил иск.

«Благодаря вмешательству прокуратуры заявительнице предоставлена благоустроенная двухкомнатная квартира», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело после предоставления сиротам плохого жилья.