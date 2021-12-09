Манчестер, Великобритания, , 08:29 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд. «Янг Бойз» отыгрался на 42-й минуте благодаря голу полузащитника Фабиана Ридера.

«Шериф» занял первое место в группе, набрав 11 очков, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Янг Бойз» с пятью очками стал четвёртым и завершил выступление в еврокубках.

Читайте также: «Шахтёр» и «Шериф» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов