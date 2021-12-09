Лондон, 9 декабря, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Прошение об отставке подала советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Аллегра Страттон в связи со скандалом с рождественской вечеринкой, которая прошла в канцелярии главы правительства в период коронавирусных ограничений в декабре 2020 года. Об этом 8 декабря передала телерадиовещательная корпорация BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

Свое заявление Страттон сделала с трудом сдерживая слезы. Советник отметила, что сожалеет о своих действиях. 7 декабря телеканал ITV опубликовал видеозапись от 20 декабря 2020 года, на которой показано, как Страттон, работавшая пресс-секретарем Джонсона, придумывает ответы на вопросы сотрудников СМИ о вечеринке на Даунинг-стрит. На кадрах видно, как она смеется и шутит с коллегами, говоря о том, что это была «не вечеринка, а обычное застолье с вином и сыром».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне пост министра здравоохранения Великобритании покинул Мэтт Хэнкок после появления в СМИ скандального видео, на котором был запечатлен поцелуй женатого Хэнкока и его подруги.