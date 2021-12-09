Пермь, , 08:27 — REGNUM В Пермском крае планируют построить четыре новых порта. Они появятся до 2030 годах в Перми, Березниках, Соликамске и Чайковском в рамках проект «Живая Кама». Об этом сообщил министр природных ресурсов Прикамья Дмитрий Беланович на заседании и краевого правительства.

Река Кама Trevelfoto.ru

В планах властей и восстановление Пермской судоверфи. Работы оцениваются в 2,5 млрд рублей. Стоимость строительства и реконструкции портов составит 20 млрд рублей.

Реализация проекта позволит вывозить 10% добываемых калийных удобрений водным транспортом, а также использовать до 1 млн кубометров древесины в северных лесах, который сейчас вывезти невозможно.

Также в рамках проекта «Живая Кама» предусмотрено строительство 21 речного причала, восстановление экологии рек, поднятие со дна рек затонувших судов и покупка новых речных судов. Ожидается, что к 2030 году турпоток в регионе увеличится 340 тыс. человек в год.