Тюмень, , 08:26 — REGNUM В Тюмень из Екатеринбурга будет курсировать по новому рейсу скоростной электропоезд «Ласточка». Об этом сообщает пресс-центр «Свердловской железной дороги».

Ласточка © Наталья Диева

Скоростной поезд Екатеринбург — Тюмень отправится 12 декабря 2021 года в 6:28 по местному времени (4:28 мск). Время в пути составит четыре с половиной часа. Из Тюмени в Екатеринбург «Ласточка» отправится в 17:36 (15:36 мск) и прибудет в Екатеринбург в 22:16 (20:16 мск).

По прежнему расписанию «Ласточки» будет ходить скорый поезд №99/100 Екатеринбург — Сургут через Тюмень и Тобольск. Отправление из столицы Среднего Урала в 17:36 15:36 мск), из Сургута в 19:00 (17:00 мск). В состав этого скоростного поезда, помимо купейных и плацкартных, включены вагоны с местами для сидения.

Пассажиров просят уточнять расписание на официальном сайте ОАО «РЖД».