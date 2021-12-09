Улан-Удэ, 9 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Бурятии объявили в розыск 36-летнюю жительницу Улан-Удэ, которая ушла из дома 5 декабря с девятимесячным сыном и не вернулась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

markus53 Женщина с коляской

Женщина азиатской внешности, рост около 165−170 см, глаза зеленые, волосы прямые темные. Была одета в синюю вязаную шапку, чёрную куртку до колен и чёрные замшевые сапоги. На ребёнке был синий комбинезон и белый шарф.

Как отмечается, пропавшая ранее уходила.