Москва, 9 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Грузия интенсивно проходят военные учения с участием вооружённых сил США и НАТО, поэтому Сухум и Цхинвал призывают Тбилиси подписать соглашение о ненападении. С таким заявлением выступил МИД России по итогам Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, проходивших с 7 по 8 декабря в Женеве.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«Россия и её союзники придают приоритетное значение предоставлению Грузией гарантий неприменения силы, которые следует оформить в юридически обязывающем соглашении между этим государством, с одной стороны, и Абхазией, и Южной Осетией — с другой», — отметили в российском министерстве.

В заявлении МИД РФ также говорится, что в ходе Женевских дискуссии все участники признали относительную стабильность на грузино-югоосетинской и грузино-абхазской границах. Но делимитация и демаркация границ повысила был уровень безопасности в регионе.

Стоит отметить, 7 по 8 декабря в Женеве прошел 55-й раунд переговоров. Женевские дискуссии начали проводить с октября 2008 года. Механизм создан для снятия напряжения в регионе, обсуждения вопросов безопасности и гуманитарных проблем.