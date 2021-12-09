Джакарта, , 08:24 — REGNUM Индонезия получила 4 миллиона доз вакцины Covovax из Индии, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Кроме того, правительство Индонезии получило 767 520 доз вакцины Pfizer.

Правительство Индонезии призывает население не выбирать вакцины, потому что все типы доступных вакцин безопасны и эффективны. Большое количество марок вакцины не означает, что люди могут выбрать вакцину определенной марки.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо афганских беженцев в Индонезии зашили себе рты в знак протеста.

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