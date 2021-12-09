Сеул, , 08:21 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад налоговых поступлений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Налоги Kakprosto.ru

Согласно опубликованным данным, в октябре 2021 года в государственную казну поступило 32,9 трлн вон (~$28 млрд), что на 6,2 трлн вон (~$5,8 млрд) меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что с января по сентябрь текущего года налоговые поступления росли благодаря доходам от корпоративного налога и от налога на прирост капитала. Однако в октябре правительство перенесло уплату некоторых налогов пострадавшими от пандемии на начало следующего года.

Общий объём поступлений в бюджет в период с января по октябрь составил 489,9 трлн вон (~$417,3 млрд), что на 80,3 трлн вон (~$68,4 млрд) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы в годовом исчислении увеличились на 40,7 трлн вон (~$34,6 млрд), до 509,2 трлн вон (~$433,8 млрд).

По состоянию на конец октября госдолг Южной Кореи составил 939,6 трлн вон (~$800,4 млрд).