Вашингтон, , 08:21 — REGNUM После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который должен пройти 9 декабря, президент США Джо Байден собирается провести с лидерами стран «Бухарестской девятки» обсуждение онлайн-саммита Россия-США, который состоялся 7 декабря. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.

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Отмечается, что 8 декабря у Байдена намечен телефонный разговор с Зеленским по поводу «наращивания Россией» военных сил на границе с Украиной.

«После этого он проведет звонок с лидерами «Бухарестской девятки» — группы наших союзников на восточном фланге НАТО, чтобы проинформировать их о своем звонке с президентом (РФ Владимиром) Путиным, выслушать их точку зрения касательно текущей ситуации в области безопасности, а также подчеркнуть приверженность США трансатлантической безопасности», — говорится в сообщении.

При этом в состав «Бухарестской девятки» входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Джо Байден поддержал долгосрочное американское военное присутствие в Европе.