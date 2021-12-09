Чебоксары, , 08:21 — REGNUM В Чувашии снизилось число обращений в следственное управление СКР по республике, но при этом резко выросло число желающих попасть на личный приём руководства ведомства. Чаще всего жители жалуются на действия сотрудников органов власти, сообщили ИА REGNUM в управлении по итогам рассмотрения обращений в январе — сентябре 2021 года.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

За девять месяцев текущего года в ведомство поступило 3625 обращений, что на 4% (или на 151) меньше аналогичного прошлогоднего периода.

В то же время за указанный период на 17,5% выросло количество граждан, которых сотрудники следственного управления приняли на личных приёмах: с 1769 до 2078. В том числе руководитель следственного управления СКР по Чувашии Александр Полтинин и его заместители приняли вдвое больше граждан — 389.

Говоря о резком росте число желающих попасть на личные приёмы, в управлении ссылаются на пандемийные меры, которые действовали в 2020 году и личные встречи были приостановлены.

«По подведомственности в другие органы направлено 927 обращений. Чаще всего граждане сообщали о нарушениях сотрудниками органов государственной власти и местного самоуправления требований законодательства и сообщали иные доводы, рассмотрение которых к компетенции следственного управления не отнесено», — говорят в ведомстве.

Всем обратившимся даны разъяснения, а их вопросы переданы по подведомственности в уполномоченные структуры.

В настоящее время с учётом ограничительных мер личный прием граждан в следственном управлении проводится в онлайн-формате.