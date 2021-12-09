Пенза, , 08:20 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 19 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее количество летальных исходов от COVID-19 в Пензенской области по состоянию на 9 декабря достигло 4377 человек.

За сутки выписали по выздоровлении 688 пациентов, всего с начала пандемии побороли инфекцию 69,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе объявили розыгрыш призов среди вакцинированных от COVID-19 жителей в возрасте старше 60 лет. Прививку необходимо поставить в период с 8 по 12 декабря. Подарки разыграют в каждом районе города 15 декабря.

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