Владивосток, 9 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке выявили 56 нелегальных кредитных организаций, которые работали на территории восьми регионов. Лидерами по количеству «черных» кредиторов стали Приморье и Якутия, написал телеграм-канал «Маньчжоу-го».

Фирс Журавлёв. Кредитор описывает имущество вдовы. 1862

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В Приморье выявлено 15 фирм-нелегалов. Например, один из кредиторов работал как лизинговая фирма. Собственник продавал машину, а затем приобретал её в лизинг, оплачивая и использование машины, и проценты по кредиту. К слову, эта же фирма работала в Хабаровском крае (девять страховых мошенников).

В Якутии выявили 14 кредиторов-нелегалов, в Приамурье — шесть, на Сахалине — четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, если в РФ просто запретят потребительское кредитование, то это может обернуться многочисленными негативными последствиями, заявил профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы, финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Так он прокомментировал вероятность того, что ЦБ РФ может начать ограничивать потребительское кредитование во второй половине 2022 года.