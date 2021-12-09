Уфа, , 08:20 — REGNUM Уголовное дело по факту предоставления детям-сиротам жилья, не отвечающего предъявляемым требованиям, возбуждено в Башкирии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Аварийное жилье Gkhgroup.ru

Сообщается, что в 2017 году администрация Баймакского района и индивидуальный предприниматель заключили муниципальные контракты на покупку нового жилья в двух многоквартирных домах в г. Баймаке для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Общая сумма контрактов составила свыше 7,6 млн рублей.

«Согласно заключенным муниципальным контрактам приобретаемые квартиры соответствовали санитарно-техническим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. В последующем указанные квартиры переданы по договорам найма детям-сиротам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что независимое экспертное исследование выявило производственные дефекты, которые были допущены во время строительства, нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности. Помимо этого, некоторые квартиры были признаны непригодными к круглогодичному проживанию. По предварительным данным, для проведения восстановительных работ в квартирах необходимо свыше 1,8 млн рублей.

«Таким образом, в результате неправомерных действий должностных лиц администрации Баймакского района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были закуплены квартиры, не отвечающие предъявляемым законом требованиям и нормам, что повлекло нарушение их прав на получение благоустроенного жилья», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий. В ходе расследования этого дела следователи намерены проверить на пригодность к проживанию и другие квартиры, которые были куплены для нужд детей-сирот у данного индивидуального предпринимателя. Расследование дела продолжается.