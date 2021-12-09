Южноуральск, Челябинская область, , 08:18 — REGNUM Следственный отдел Южноуральска Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении должностного лица местной детской художественной школы. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Халатность



Основанием стали материалы проверки, проведённой палатой, и постановление прокурора. Дело возбудили по факту халатности. В ходе проверки было установлено, что в ходе капремонта здания работы были выполнены некачественно, оплачены фактически не выполненные работы, а также имелись нарушения законодательства о закупках.

Также оказалось, что 24 миллиона бюджетных рублей были использованы неэффективно. Кроме того, на 1 декабря 2021 года здание, отремонтированное год назад, не эксплуатируется.