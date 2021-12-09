Вашингтон, 9 декабря, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Евроатлантическому сообществу следует нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей), заявил сын одного из ведущих в прошлом идеологов внешней политики США Збигнева Бжезинского Ян. С соответствующим заявлением он выступил в эфире YouTube-канала Open Ukraine.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — сказал он.

Бжезинский также добавил, что необходим «комплексный подход и ответ по сдерживанию России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «из-за Украины» новые санкции США, подготовкой которых сейчас заняты в Вашингтоне, предполагают отключение России от SWIFT, известило CNN. Вопрос решается, причём с участием европейских «партнёров» США.

Кроме вышеуказанной меры, американцы намереваются ввести персональные санкции, касающиеся окружения российского президента. Также планируются санкции в отношении российских энергокомпаний.

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