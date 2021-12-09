Якутск, , 08:18 — REGNUM Проведение капитального ремонта в 3100 многоквартирных домах Якутска, включённых в госпрограмму, названо нецелесообразным. Об этом заявил на правительственном часе в Госсобрании республики министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов, сообщило ЯСИА.

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По его словам, речь идёт о деревянных домах. Их убирали из списка подлежащих капитальному ремонту постепенно, начиная с 2013 года. Одной из причин такого решения стало то, что жители не смогут собрать необходимую сумму для того, чтобы вложиться в ремонтные работы. Ещё один повод — риски, что ремонты не приведут к ожидаемым результатам и не сильно улучшат жилищные условия людей. Для таких домов предлагается создать отдельную программу.

«При этом удельный вес деревянной застройки продолжает сохраняться. У 1105 домов рекомендуемый срок эксплуатации уже превысил 30 лет, что влечёт угрозу безопасности граждан. Основная причина, по которой органы местного самоуправления не признают дома целесообразными для ремонта, — отсутствие возможности включить дома в действующую программу капремонта, а также отсутствие маневренного жилфонда для того, чтобы обеспечить жильём свое население. В соответствии с рекомендациями Минстроя России рассматривался вопрос исключения многоквартирных домов малой площади и этажности, то есть деревянных домов, путём создания отдельной программы, которая предполагает возможность расселения и сноса таких домов либо капремонт по сокращенному перечню работ, используя иные источники финансирования», — объяснил Вячеслав Емельянов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году фонд капитального ремонта Якутии получил 27 предписаний об устранении нарушений, 38 предостережений и 46 протоколов об административном правонарушении. Недочёты обнаружило управление госстройжилнадзора республики.