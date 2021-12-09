Более 3 тыс. ветхих домов Якутска исключены из программы капремонта
Якутск, 9 декабря, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Проведение капитального ремонта в 3100 многоквартирных домах Якутска, включённых в госпрограмму, названо нецелесообразным. Об этом заявил на правительственном часе в Госсобрании республики министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов, сообщило ЯСИА.
Читайте также: В Якутии выявили десятки нарушений при проведении капремонтов домов
По его словам, речь идёт о деревянных домах. Их убирали из списка подлежащих капитальному ремонту постепенно, начиная с 2013 года. Одной из причин такого решения стало то, что жители не смогут собрать необходимую сумму для того, чтобы вложиться в ремонтные работы. Ещё один повод — риски, что ремонты не приведут к ожидаемым результатам и не сильно улучшат жилищные условия людей. Для таких домов предлагается создать отдельную программу.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году фонд капитального ремонта Якутии получил 27 предписаний об устранении нарушений, 38 предостережений и 46 протоколов об административном правонарушении. Недочёты обнаружило управление госстройжилнадзора республики.