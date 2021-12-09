Кызыл, , 08:13 — REGNUM В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигла 16 338. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 49 новых носителей.

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Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где подтверждено 17 случаев инфицирования. Диагноз подтвердился также у жителей города Ак-Довурак, Эрзинского, Барун-Хемчикского, Тес-Хемского и других районов.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 294 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 262, детей — 36, беременных — 7. В тяжёлом состоянии находится 81 человек, в средней степени тяжести — 213», — отметили в ведомстве.

Занятость коечного фонда к 9 декабря составила 57,6%. Амбулаторное лечение на дому проходит ещё 173 пациента, в том числе 60 детей и десять пожилых граждан старше 65 лет.