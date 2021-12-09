Ташкент, , 08:11 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 декабря принял специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Тери Хакала прибыла в Ташкент для участия во встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и Италии.

«Обсуждены итоги состоявшихся в ноябре двусторонних и межрегиональных переговоров с ЕС», — говорится в сообщении.

Сторонами выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии политико-дипломатического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширении межпарламентских связей, а также реализации совместных с Евросоюзом и его государствами-членами новых социальных проектов в регионе Приаралья.

«Состоялся обмен мнениями по графику и организационным аспектам предстоящих мероприятий на различных уровнях и форматах, в том числе проведения в Узбекистане в 2022 году первой министерской конференции ЕС и Центральной Азии по укреплению взаимосвязанности и устойчивому развитию», — говорится в сообщении.

На переговорах также рассмотрены отдельные вопросы региональной и международной повестки, в том числе текущая ситуация в Афганистане.