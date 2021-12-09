Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Предложение нанести «превентивный» удар по России, отключив её от системы SWIFT, выдвинул заместитель помощника министра обороны США в 2001 — 2005 годах Ян Бжезинский, сын идеолога американской внешней политики Збигнева Бжезинского. С таким обращением в адрес Евроатлантического альянса (НАТО) он выступил 8 декабря в эфире YouTube-канала Open Ukraine.

SWIFT Businessnews.kz

Бжезинский уточнил, что принять ряд экономических мер НАТО может уже сейчас. В частности, он предложил Евроатлантическому альянсу «задержать определенные платежи за газ и нефть», либо на какое-то время «отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT».

При этом Бжезинский предложил использовать комплексный подход в сдерживании России, применяя пакет экономических санкций единовременно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным агентства Bloomberg, американские и европейские партнёры России могут вскоре ввести санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). При этом отмечается, что многие из западных партнёров хотели бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, однако такая радикальная мера ударит прежде всего по гражданам, а не по чиновникам, которые принимают решения.

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