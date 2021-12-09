Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Во время переговоров министры обороны Соединенных Штатов и Израиля Ллойд Остин и Бени Ганц обсудят тему «ядерных провокаций» со стороны Ирана. Об этом 9 декабря сообщил на брифинге пресс-секретарь американского минобороны Джон Кирби.

Джон Кирби Defense.gov

«Министр обороны в четверг в Пентагоне встретится с министром обороны Израиля Бени Ганцем», — сказал он.

Кроме того, Кирби уточнил, что в ходе встречи стороны намерены обсудить приверженность Вашингтона безопасности Израиля, а также свою обеспокоенность по поводу «ядерных провокаций» Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ма Чжаосю обменялся мнениями по венским ядерным переговорам с группой 4+1.