Ташкент, 9 декабря, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 декабря провел встречу со своим киргизским коллегой Русланом Казакбаевым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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Руслан Казакбаев находится в Ташкенте для участия в министерской встрече в формате «Италия — Центральная Азия».

«В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы узбекско-киргизских отношений в политико-дипломатической, пограничной, торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

Дипломатами рассмотрены ход реализации ранее достигнутых договоренностей и график предстоящих мероприятий на различных уровнях.

«Состоялся обмен мнениями по международной и региональной ситуации, в том числе складывающейся обстановки в Афганистане», — говорится в сообщении.