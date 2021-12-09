Ульяновск, , 08:05 — REGNUM В Ульяновской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Прививку сделали свыше 49% населения, сообщает управление Роспотребнадзора.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации ведомства, в регион передано 620 700 доз вакцины для профилактики гриппа, что составляет 93,3% от заявки.

С начала кампании прививку сделали 544 889 человек. Это 83,7% от запланированного показателя и 49,2% от численности населения области. В том числе привито почти 69% детей (140 740 человек) и 1687 беременных женщин.

Напомним, что с 29 ноября по 5 декабря заболели ОРВИ в Ульяновской области 7934 заболевших жителя, что на 11,52% больше предыдущей недели (с 22 по 28 ноября). Но недельный эпидпорог был ниже на 12%.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область получила более 753 тыс. вакцин от ковида. На 7 декабря привились более 584 тыс. жителей (почти 74% от плана), в том числе двумя компонентами — свыше 451 тыс. человек.

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