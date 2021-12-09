Оренбург, 9 декабря, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Оренбурге водитель и перевозчик привлечены к административной ответственности за самовольное изменение маршрута, в результате чего в октябре вечером 13-летнюю девочку не довезли до пункта назначения и высадили из автобуса, не доставив до нужной остановки. Об этом на своей странице в соцсети сообщила Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области Анжелика Линькова.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

Она отметила, что по вечерам автобуса одного из городских маршрутов отказывались следовать до конечной остановки «Ростошинские пруды» и высаживали пассажиров возле ТРЦ «Кит». Детскому омбудсмену пожаловались родители 13-летней девочки. По их словам, периодически водители заявляли, что ради одного пассажира дальше не поедут, и вне зависимости от погоды, времени суток заставляли ребенка выходить из транспорта.

«Очевидно, что это ненормальная ситуация, когда ребенка высаживают до нужной остановки, когда он вынужден один стоять на холоде, в темное время суток, в незнакомой местности. Для школьницы это был стресс. Ждать следующего автобуса ей пришлось 40 минут», — сказала Линькова.

В ходе проверки факты, заявленные родителями девочки, подтвердились. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Отдел Ространснадзора по Оренбургской области обнаружил в действиях водителя автобуса состав административного правонарушения, связанного с самовольным изменением установленного маршрута. Теперь он должен заплатить штраф 1,5 тыс. рублей. Должностное лицо перевозчика, не обеспечившее необходимый контроль за работой маршрутного автобуса, оштрафовано на 10 тыс. рублей.