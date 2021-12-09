Чита, , 08:03 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 90 863 (+310 за минувшие сутки).

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Вместе с тем 77 530 пациентов (+473 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2004 человекf (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 167 находятся в тяжёлом состоянии (+7 за сутки), 59 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+4 за сутки).

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