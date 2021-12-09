Горно-Алтайск, , 08:02 — REGNUM В Республике Алтай от гриппа привились 47,6% местных жителей или свыше 105 тыс. человек, в том числе 67,8 тыс. взрослых и 37,6 тыс. детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Прививка от гриппа Nikatv.ru

На прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом в республике снизилась на 43%. Впрочем, по мнению специалистов, сезон заболеваемости не прошёл, поэтому необходимо соблюдать меры профилактики.

«Чтобы не заболеть ОРВИ, гриппом и коронавирусом, необходимо соблюдать масочный режим, сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей, регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта», — отметили в правительстве.