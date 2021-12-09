Нью-Йорк, США, , 08:00 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 декабря ростом, хотя и не столь значительным, как накануне. Больше других вновь прибавил Nasdaq.

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 35,32 пункта (0,10%), до уровня 35 754,75 пункта. S&P 500 подорожал на 14,46 пункта (0,31%), до уровня 4701,21 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 100,07 пункта (0,64%), до уровня 15 786,99 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,31 (0,43%), до уровня $72,36 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 декабря ростом, продолжая восстановление после серьёзной просадки на прошлой недели.

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