Барселона, Испания, 9 декабря, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Строительство башни Девы Марии в соборе Святого Семейства (Саграда-Фамилия), спроектированного известным архитектором Антонио Гауди, завершилось в Барселоне, передает телеканал NHK.

Wjh31 Собор Саграда-Фамилия

Сообщается, что 8 декабря архиепископ провел службу в храме в честь завершения строительства башни. На церемонии присутствовали множество жителей и гостей Барселоны. Местные жители надеются, что завершение очередного этапа возведения собора станет символом возрождения города на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Отметим, что строительство собора Святого Семейства в Барселоне началось в 1882 году. Власти города планируют завершить возведение храма к 2026 году. Эти сроки приурочены к 100-летней годовщине смерти архитектора Антонио Гауди, спроектировавшего собор.