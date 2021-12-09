Екатеринбург, , 08:00 — REGNUM Екатеринбуржца обвинили в угоне собственного автомобиля. Ранее он продал машину, однако по-прежнему остался ее владельцем, сообщает портал E1.RU.

Автомобиль

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Покупатель оформил автомобиль в рассрочку. Он должен был выплачивать екатеринбуржцу по 20 тысяч рублей в месяц. Однако мужчина в течение трех месяцев не выходил на связь и не осуществлял платежи. Тогда продавец нашел автомобиль и забрал его на эвакуаторе. Оказалось, что покупатель еще не оформил машину в ГИБДД. То есть продавец все еще являлся владельцем автомобиля.

Покупатель написал заявление об угоне в полицию. В ведомстве по заявлению вынесли отказ. Владелец имел право распоряжаться автомобилем по своему усмотрению.