Берлин, 9 декабря, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Церемония передачи дел от бывшей главы правительства ФРГ Ангелы Меркель новому немецкому канцлеру Олафу Шольцу состоялась в Берлине 8 декабря. Церемонию мероприятия транслировал сайт правительства Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель поздравила Шольца с назначением и посетовала на то, что не смогла сделать это раньше лично, поскольку не является членом бундестага. Она также пожелала успехов новому канцлеру и его правительству. Кроме того, политик выразила благодарность за работу всем сотрудникам ведомств, которые были в ее в подчинении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря президент России Владимир Путин поблагодарил Ангелу Меркель за сотрудничество на посту канцлера Германии и заверил, что их дружеское общение будет продолжено.