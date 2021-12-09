Ульяновск, 9 декабря, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области поощрят за счёт регионального бюджета призёров Параолимпиады в Токио. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Алексея Русских по итогам его встречи со спортсменами.

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Глава региона встретился с бронзовыми призёрами Параолимпийских игр Анастасией Соловьёвой и Никитой Котуковым, а также их тренером Алексеем Михалкиным. На встрече были обсуждены вопросы развития адаптивного спорта в регионе.

«В этом году ульяновские параолимпийцы доказали не только себе, но и всему миру, что нет ничего невозможного», — сказал Алексей Русских.

По его словам, «отдельных слов благодарности» заслуживает Алексей Михалкин, который смог впервые в истории Ульяновской области «подготовить сразу двух бронзовых призёров» Параолимпиады.

Губернатор сообщил спортсменам и их тренеру, что Никита Котуков и Анастасия Соловьёва получат денежную выплату из областного бюджета на покупку жилья.

В соответствии с региональным законодательством спортсменам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией, предусмотрена единовременная жилищная выплата. Ранее её получили мастера спорта международного класса Инна Тражукова (спортивная борьба), Светлана Солуянова (бокс) и сурдлимпийский чемпион Виктор Обломков (лёгкая атлетика).

Напомним, участников Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио наградили медалью почёта Ульяновской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, Никита Котуков на Параолимпиаде завоевал «бронзу» в прыжках в длину, установив при этом личный рекорд. Анастасия Соловьева финишировала третьей на 400-метровой дистанции. Дзюдоистка Ольга Забродская на Параолимпийских играх стала четвертой. Также в соревнованиях приняла участие штангистка Кристина Соболь.