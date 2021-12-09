Петропавловск-Камчатский, , 08:10 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Камчатки Ирина Унтилова призвала прекратить манипулирование общественным мнением на теме поправок в законопроект «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗС полуострова.

QR-код Mos.ru Е. Самарин

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

«В адрес Законодательного собрания поступило 2154 обращения, из них примерно 1110 по законопроекту, который мы обсуждаем. Также в соцсетях было озвучено, что в мой адрес поступило 10 тысяч подписей против законопроекта, который мы сейчас обсуждаем. Действительно, 6 декабря поступило обращение на двух листах за двумя подписями с требованиями дать негативную оценку данному законопроекту. Оно вместе с приложением 10 тысяч подписей было принесено депутатом Александрой Анатольевной Новиковой», — сообщила на заседании комитета по социальной политике 8 декабря Ирина Унтилова, добавив, что подписи были поставлены на листах, приложенных под обращением к губернатору Камчатского края и прокурору Камчатского края об отмене постановления №94 и №147.

«Таким образом, данные подписные листы не имеют отношения к обсуждаемому законопроекту. Возникает вопрос: это незнание, нежелание вникнуть в документ, или же манипулирование людьми? Но точно не желание подумать о здоровье людей», — задалась вопросами депутат.

Ирина Унтилова призвала прекратить политические игры, руководствуясь при принятии законодательных решений интересами жителей края, а не личными амбициями.

Отмечается, что в регионе завершен этап общественного обсуждения поправок в федеральный законопроект «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Документ с учетом поступивших предложений вынесен на внеочередную сессию Законодательного собрания 10 декабря.

Читайте также: Обсуждение законопроекта о QR-кодах раскололо депутатов Петербурга

Как сообщало ИА REGNUM, во время обсуждения федерального законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва серьезно разошлись во мнениях об отношении к этому документу.