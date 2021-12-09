Орск, Оренбургская область, 9 декабря, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области учреждения дополнительного образования перевели своих учеников на дистанционное обучение согласно предписанию Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Allergiyainfo.ru Грипп

Дистанционный формат действует с 9 декабря во всех внешкольных учреждениях дополнительного образования детей и спортивных секциях, подведомственных мэрии.

Введение карантинной меры связано с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. С 29 ноября по 5 декабря уровень заболеваемости превысил допустимый эпидемический порог в 1,4 раза.

Напомним, по той же причине в Оренбурге с 9 декабря все школы и учреждения допобразования отправлены на «дистант».