Южно-Сахалинск, , 07:45 — REGNUM Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске утром 9 декабря, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Пожар Pixabay.com

По ее данным, возгорание произошло в доме № 20а по улице Горького. Спасатели прибыли на место происшествия спустя семь минут после поступления сигнала о пожаре. К моменту их прибытия в квартире на первом этаже горела микроволновая печь. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в поселке Цементном Свердловской области произошел пожар в жилом доме. В результате возгорания пострадали три квартиры. В целях предосторожности из здания эвакуировали 50 жильцов. Среди людей пострадавших не было.