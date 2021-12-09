Якутск, , 07:46 — REGNUM Новогодние мероприятия в учреждениях образования Якутска разрешено проводить только в отсутствие родителей. Ограничение установлено с целью не допустить распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря в оперативном штабе региона.

Утренник в детском саду Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Кроме родителей на праздники также не пустят фотографов, аниматоров и других посторонних. Совместных утренников также не будет — каждая группа/класс отметит Новый год отдельно.

После праздников сотрудники учреждений образования должны будут продезинфицировать помещения. Соответствующие противоэпидемические меры прописаны в приказе управления образования Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске продлён карантин для учеников 1−8 классов. Дети продолжат учиться дистанционно до 12 декабря.