Ульяновск, , 07:41 — REGNUM В Ульяновской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла, но при этом остаётся ниже недельного эпидпорога. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора.

Эпидемия гриппа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По данным ведомства, за последнюю неделю, с 29 ноября по 5 декабря, в статистику ОРВИ вошли 7934 заболевших жителя. Это на 11,52% больше, чем было неделей ранее (с 22 по 28 ноября).

За указанный период заболеваемость по совокупному населению сложилась ниже недельного эпидемического порога на 12%. В управлении отмечают, что превышение недельного эпидпорога зарегистрировано среди несовершеннолетних от 15 лет и старше на 96,2%.

Напомним, что в регионе продолжается лечение в ковидных стационарах 1,5 тыс. больных, на амбулаторном наблюдении находятся 7,5 тыс. пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области снижается прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. С 25 ноября по 8 декабря оно снизилось с 496 случаев в сутки до 306.