Челябинск, , 07:41 — REGNUM Администрация Центрального района Челябинска выплатит компенсацию морального вреда после падения ребёнка в колодец. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

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Инцидент произошёл 24 мая. Четырёхлетний мальчик упал в колодец на территории сквера по ул. Тернопольской. В суде было установлено, что должностные лица администрации Центрального района не приняли надлежащих мер к ремонту люка колодца и к контролю за его исправным состоянием.

Суд обязал администрацию выплатить истице, выступавшей в интересах ребёнка, 50 тыс. рублей. Таким образом, иск удовлетворён частично. Правда, решение суда пока не вступило в силу.