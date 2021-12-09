Вашингтон, 9 декабря, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли провёл встречу в Вашингтоне с начальником Генштаба ВС Польши Раймундом Анджейчаком, обсудив с ним актуальные вызовы для союзников по НАТО в Восточной Европе. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе КНШ.

U.S. Army Американские солдаты в Польше

«Обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также обменялись оценками текущей обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе», — говорится в сообщении.

Как пояснил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер, встреча стала продолжением переговоров по этой же проблематике, в том числе с украинскими военными из-за возможных действий России в регионе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возглавляемый им блок выступает солидарно со всеми своими союзниками в Восточной Европе, и пообещал Польше помощь в противодействии Белоруссии.