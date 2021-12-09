Владивосток, , 07:33 — REGNUM На центральной площади Владивостока начался монтаж новогоднего городка — устанавливают ярмарочные домики, готовят основание под каток, который в этом году расширит свой функционал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря в городской мэрии.

Новогодний городок во Владивостоке Пресс-служба мэрии Владивостока

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В центральной части катка будет расположен фудгородок, где горожане смогут насладиться вкусной и горячей едой от ресторанов и пекарен. Попасть туда можно будет как через зону катка, так и через специальные мостовые переходы.

Также для удобства отдыхающих здесь будут работать теплые раздевалки и прокат коньков.

Еще одной зоной для активного зимнего отдыха станет ледяная горка, а для маленьких детей будет установлена игровая зона «Лабиринт». Подростки со своими родителями смогут поиграть в керлинг.

Продолжается монтаж и главной новогодней красавицы — 28-метрой елки, которую украсят разноцветными шарами, а также гирляндами и светодиодными фигурами в виде ромбов и полусфер.

Атмосферу новогодней сказки создадут «Аллея щелкунчиков», «Домик Деда Мороза», а также различные светодиодные арт-объекты, фото и игровые зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле к Новому году вновь запустят «волшебный транспорт».