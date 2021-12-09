Новосибирск, , 07:34 — REGNUM Фонд защиты прав дольщиков Новосибирской области объявил тендер, в рамках которого будет выбран подрядчик на достройку дома №9 в проблемном ЖСК «Закаменский-12». Стартовая цена лота превышает 438 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Итоги тендера подведут 14 января 2022 года. Максимальная цена — 438 009 757,52 рубля. Дата завершения работ по договору — не позднее 365 календарных дней с момента подписания договора.

Многоквартирный многоэтажный дом №9 расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071001:1. По данным публичной кадастровой карты, участок имеет площадь 43 058 кв. м. Его кадастровая стоимость — 267 190 821,46 рубля. Надел находится на праве безвозмездного пользования. Разрешениt на строительство выдано 16 августа 2021 года со сроком действия до 31 декабря 2022 года. Дом рассчитан на 18 этажей.

Напомним, девятый дом ЖСК «Закаменский-12» рассчитан на 350 квартир общей площадью 10 418,38 кв. м. Решение о достройке дома было принято в сентябре 2020 года.