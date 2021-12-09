Москва, 9 декабря, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Российский космонавт Александр Мисуркин, а также японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, перешли на Международную космическую станцию (МКС) из пристыковавшегося к ней корабля «Союз МС-20». Трансляцию происходящего на станции 8 декабря вел «Роскосмос».

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Японцы стали первыми за 12 лет туристами, которые прибыли на МКС на корабле «Союз».

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20», на борту которого находились Александр Мисуркин, Юсака Маэдзава и Йозо Хирано, стартовала с космодрома Байконур 8 декабря.