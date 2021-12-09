Веллингтон, 9 декабря, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Новой Зеландии запустили новую программу по борьбе с курением с целью снизить число курящих жителей страны на 5% во всех возрастных группах к 2025 году, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

В рамках новой программы в стране попытаются сократить количество магазинов, где продаются табачные изделия. Также власти собираются снизить допустимый уровень содержания никотина в сигаретах и других табачных продуктах. Кроме того, новые правила затронут и стандарты оформления упаковок, которые не должны быть привлекательными для новых курильщиков.

Отмечается, что власти планируют запретить продажу сигарет и табачных изделий жителям, родившимся после определенного года. В частности, 14-летние новозеландцы при достижении совершеннолетия уже никогда не смогут купить себе табак или сигареты законным способом.