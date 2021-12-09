Челябинск, 9 декабря, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Челябинске местный водоканал оштрафован за отсутствие холодной воды у жителей города Коркино. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Вода

Подача воды населению была прекращена в частном секторе на улицах 30-летия ВЛКСМ и Чапаева 16 сентября. И лишь спустя десять суток водоканал организовал подвоз воды. А восстановительные работы завершились только 2 октября.

В прокуратуре посчитали это нарушением нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами и завели административное дело. А затем Госжилинспекция Челябинской области» оштрафовала организацию.