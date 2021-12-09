Якутск, 9 декабря, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Месторождения алмазов, угля, благородных и редкоземельных металлов, которых в Якутии более 140, создают возможности для развития арктической зоны республики. Об этом заявил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко на XI Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», сообщило ЯСИА.

Добыча угля

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Он подчеркнул, что компании, которые занимаются разработкой недр республики, выполняют в том числе социальные функции. Так, компания «Алмазы Анабара» поддерживает социальные проекты районов и проводит профобучение среди местных жителей с дальнейшим трудоустройством, «Иркутская нефтяная компания» поддерживает представителей КМНС и национальный театр танца Якутии, а первый резидент Арктический зоны «Янолово», добывающий золото на ручье Тирехтях, отдаёт предпочтение местным кадрам.

«Увеличить объём геологоразведочных работ в Арктической зоне можно через разработку и реализацию отдельной программы лицензирования. Через субсидии, которые бы компенсировали части затрат на ГРР, и новые льготы для компенсации рисков. Привлечение местных кадров. Это позволит увеличить инвестиции в арктические районы, оптимизировать затраты. Важно помнить, что положительные результаты работы геологов — это основа для создания новых предприятий, рабочих мест, роста налогов и улучшения жизни северян», — отметил Максим Терещенко.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Оймяконского района Якутии проводит проверку в отношении золотодобывающей компании, скрывшей 61 млн рублей. Предприятие находится на грани банкротства и уклоняется от уплаты задолженности перед аффинажным заводом. У золотодобытчика также были накоплены долги по зарплате перед сотрудниками, а сама организация создана через подставное лицо. Аналогичным образом были созданы ещё две артели.