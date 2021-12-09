Парабельский район, Томская область, , 07:18 — REGNUM Администрация Каргасокского района Томской области предупредила местных жителей о возможном падении отделяемых частей ракеты «Ангара-А5», которая будет запущена вечером 23 декабря с космодрома «Плесецк» (Архангельская область).

«Время пуска — 23 декабря 2021 года в 18:00 минут московского времени (резервная дата запуска 24 декабря 2021 года)», — говорится в сообщении.

По информации, полученной от госкорпорации «Роскосмос», обломки ракеты могут упасть на площади эллипса с размерами осей 160×50 км в Колпашевском и Верхнекетском районах Томской области.

Администрация попросила граждан воздержаться от посещения предполагаемого места падения обломков, а при их обнаружении сообщить в Департамент защиты населения и территории Томской области.