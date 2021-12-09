Гонконг, Китай, , 07:13 — REGNUM Решение признать виновными медиамагната Джимми Лая и еще двух оппозиционеров в участии в незаконной акции, состоявшейся 4 июня 2020 года в парке Виктория в Гонконге и посвященной годовщине событий 1989 года на пекинской площади Тяньаньмэнь, вынес гонконгский суд. Об этом 9 декабря сообщает издание South China Morning Post.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Приговор по указанному делу еще не вынесли. Отмечается, что новое решение суда может добавить еще несколько месяцев тюрьмы к 14-месячному сроку, который уже отбывает 74-летний предприниматель по другим уголовным делам. Джимми Лай также обвиняется в нарушении закона о национальной безопасности в Гонконге, который был принят 30 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Джимми Лай был арестован в Гонконге 3 декабря 2020 года по делу о мошенничестве. В феврале суд отказал ему в возможности выхода под залог.

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