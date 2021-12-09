Владивосток, , 07:21 — REGNUM В Приморье увеличили более чем на 70 мест коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом — за минувшие сутки выявлено ещё 459 случаев заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Всего в 24 медицинских учреждениях развернуто 2622 койки для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями.

«На 9 декабря в Приморье вакцинировались 836 747 человек. Доля заболевших после полного курса вакцинации составляет всего 0,2%, что является дополнительным аргументом в пользу вакцинации — одной из наиболее эффективных мер профилактики возникновения COVID-19», — пояснили в минздраве региона.

В Приморье развернуто уже более 250 пунктов вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе совещания 8 декабря с дальневосточными губернаторами обсудил тему борьбы с коронавирусом и раскритиковал глав регионов за низкие темпы вакцинации.