Москва, , 07:04 — REGNUM На Дальнем Востоке под реновацию, о которой на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил президент РФ Владимир Путин, попадут 25 городов — это административные центры, города с населением более 50 тыс. человек, Тында и Северобайкальск. Также в этот список по предложению Минвостокразвития включены центры экономического роста — Большой Камень, Корсаков и Советская Гавань. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании 8 декабря призвал губернаторов ответственно подойти к разработке мастер-планов, сообщается на сайте правительства РФ.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

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Мастер-планы реновации городов регионы должны представить на очередном Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2022 года.

«Прошу губернаторов развернуть эту работу и взять её под личный контроль. Процесс будет конкурентным. Мы планируем создать авторитетную комиссию, которая отберёт лучшие мастер-планы. От того, как губернаторы развернут эту работу, и от того, насколько она будет качественно выполнена, будет зависеть, получат ли регионы финансирование на реновацию городов в ближайшее время или всё уйдёт за горизонт 2024 года», — сказал Трутнев.

Созданный при Минвостокразвития градостроительный совет планирует до марта 2022 года отобрать 10 самых проработанных мастер-планов.

«Мы должны воспользоваться реновацией городов, чтобы сделать наш Дальний Восток прекрасным», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке в рамках реализации национальных проектов и единой субсидии, выделяемой Минвостокразвития РФ, в 2021 году должны завершить строительство и сдать в эксплуатацию 226 новых социальных объектов. Пока введены из них только 46.