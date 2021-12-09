Богота, 9 декабря, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Уровень безработицы в странах Организации экономического сотрудничества и развития в целом снижался в октябре 2021 года шестой месяц подряд, в то время как в Колумбии, напротив, наблюдался один из самых сильных месячных ростов безработицы среди членов организации. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на заявление организации.

Колумбия

Отмечается, что Колумбия является одной из стран, где безработица выросла больше всего с докризисного периода.

Представители ОЭСР пояснили, что безработица в октябре снизилась в среднем на одну десятую процентного пункта — до 5,7%, что на четыре десятых процентного пункта выше, чем в феврале 2020 года.